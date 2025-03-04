ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة رونالدو.. واحتفال كوكا.. ظهور نادر لأبنة نجم الأهلي

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كتب ـ محمد خيري:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

ونشر طاهر محمد طاهر، نجم فريق الأهلي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، صورة بصحبة زميله في الفريق محمد مجدي أفشة بإشارة محزنة نظرا لتأهيلهم من الإصابة.

وحرص كريم الدبيس مدافع فريق الأهلي، على نشر صورته عبر حسابه الشخصي، بموقع الصور إنستجرام، في التدريبات ضمن الاستعداد للمباراة المقبلة مع فريقه.

ومن جانبه نشر إياد العسقلاني لاعب المنتخب الأولمبي، صورة عبر حسابه الشخصي، مع زميله حمزة علاء حارس الأهلي، لتهنئته بمناسبة عيد ميلاده.

وشارك النجم العالمي كريستيانو رونالدو متابعيه بصورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهو يحتفل ويهنئ فريقه النصر بتحقيق انتصار جديد.

كما نشر محمد ناجي جدو مدرب فريق بيراميدز، صورة، عبر حسابه الشخصي، خلال مشاركته في إحدى تدريبات فريقه.

وظهر رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، بصحبة ابنته الصغيرة للمرة الأولى، عبر حسابه الشخصية بموقع الصور "إنستجرام".

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