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سام مرسي يشارك في وداع إيبسويتش تاون لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام نوتينجهام

01:13 ص الثلاثاء 04 مارس 2025
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  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة نوتنجهام فورست وإبسويتش تاون.
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة نوتنجهام فورست وإبسويتش تاون
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة ابسويتش تاون ونوتنجهام فورست
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كتب - محمد عبد السلام:

خسر فريق إيبسويتش تاون على يد نظيره نوتنجهام فورست بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين بدور الـ 16 في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري بصفوف إيبسويتش تاون بالتشكيل الأساسي للمباراة وسجل ركلة ترجيح ولكنها لم تكن كافية إذ غادر فريقه البطولة.

أهداف مباراة إيبسويتش تاون ونوتينجهام

وأحرز هدف إيبسويتش تاون خلال اللقاء لاعبه جورج هيرست في الدقيقة 53، فيما سجل هدف نوتنجهام فورست اللاعب رايان ييتس في الدقيقة 68 من عمر المباراة،

وفاز فريق نوتنجهام على إيبسويتش تاون بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، وأهدر فريق إبسويتش تاون آخر ركلة ترجيح، بينما لم يهدر فريق نوتنجهام فورست أي ركلة.

وبهذا الفوز يتأهل نوتنجهام فورست إلى الدور ربع النهائي ليقابل فريق برايتون يوم السبت الموافق 29 مارس في تمام الساعة السابعة مساءً.

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فوز نوتنجهام فورست على إيبسويتش تاون كأس الاتحاد الإنجليزي سام مرسي سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون
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