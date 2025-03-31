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جوارديولا في ورطة.. مانشستر سيتي يُعلن غيابه نجمه لأسابيع بسبب الإصابة

10:17 م الإثنين 31 مارس 2025
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    هالاند يحتفل مع مرموش
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    تسديدة هدف هالاند
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    احتفال هالاند
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كتب- محمد عبدالهادي:

تعرض المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، لضربة موجعة بسبب إصابة نجم الفريق إيرلينج هالاند وغيابه لفترة طويلة من الموسم.

وكان هالاند قد أجرى فحوصات طبية اليوم الإثنين، بعد إصابته في مباراة الأمس ضد بورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي، ليثبت إصابته في كاحل القدم.

وأعلن مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي أن هالاند أصيب في كاحل القدم وسيغيب لعدة أسابيع عن الفريق، ومن المنتظر أن يعود بنهاية الموسم.

وأكد النادي أن هالاند سيكون جاهز في الجزء الأخير من مباريات الموسم، على أن يكون جاهز بشكل كامل في كأس العالم للأندية.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة

من المقرر أن يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره ليستر سيتي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل، في تمام الساعة التاسعه الا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل السيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة من 29 مباراة خاضها، حيث حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 6 وخسر 9 مباريات.

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