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الشناوي: بيراميدز في أفضل حالاته وجاهزون لتخطي الجيش الملكي

08:12 م الإثنين 31 مارس 2025

بيراميدز

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كتب - نهى خورشيد

أكد أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الكروي بنادي بيراميدز، على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجيش الملكي المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، لضمان موقف قوي قبل لقاء الإياب في المغرب يوم 8 أبريل.

وأشار الشناوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الإثنين، إلى أن الفريق في أفضل حالاته، متصدرًا الدوري المحلي ومتأهلًا لنهائي كأس مصر، مما يعزز الثقة في القدرة على تخطي الجيش الملكي والوصول لنصف نهائي البطولة الأفريقية.

كما شدد على أن مواجهة الجيش الملكي هذا الموسم تختلف عن لقاءات الكونفدرالية السابقة، حيث أصبح بيراميدز أكثر نضجًا وخبرة، مؤكدًا أن الفريق يركز بالكامل على هذه المواجهة دون التأثر بأي قرارات متعلقة بالدوري المحلي، وأن الجميع عازم على تحقيق إنجاز قاري.

ومن المقرر أن تقام مواجهة بيراميدز والجيش الملكي، غداً الثلاثاء وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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بيراميدز الجيش الملكي المغربي أحمد الشناوي
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