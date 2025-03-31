مدرب بيراميدز: مواجهة الجيش الملكي صعبة.. ونثق في التأهل

كتب - نهى خورشيد

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، أن مواجهة الجيش الملكي المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ستكون صعبة، لكنه يثق في قدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية.

وأشار يورتشيتش في المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل اللقاء إلى أنه شاهد العديد من مباريات الفريق المغربي جيدًا ويعرف نقاط قوته وضعفه، مؤكدًا أن لاعبي بيراميدز يمتلكون الخبرة والحافز لمواصلة المشوار القاري.

كما أكد على جاهزية جميع لاعبيه لخوض اللقاء، رغم ضغط المباريات التي يتعرض له خلال الموسم الحالي.

واختتم المدرب تصريحاته بالتأكيد على احترامه للجيش الملكي، لكنه واثق من قدرة بيراميدز على العبور لنصف النهائي والمنافسة بقوة .

ومن المقرر أن تقام مواجهة بيراميدز والجيش الملكي، غداً الثلاثاء وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.