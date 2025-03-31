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مباراة استثنائية.. مدرب الهلال السوداني يتحدث عن مواجهة الأهلي

06:58 م الإثنين 31 مارس 2025

فلوران إيبنجي، المدير الفني لفريق الهلال السوداني

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كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث المدرب الكونغولي فلوران إيبنجي، المدير الفني لفريق الهلال السوداني، عن المواجهة المرتقبة غدًا الثلاثاء، ضد الأهلي، وذلك ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والهلال السوداني غدًا الثلاثاء، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، و يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

تصريحات فلوران إيبنجي مدرب الهلال السوداني
أكد فلوران إيبنجي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين، أن مواجهة الأهلي لن تكون سهلة، خاصة أنها ستكون أمام خصم كبير ومتمرس في البطولة.

وقال: "مستعدين للمباراة جيدًا، ونعرف أنها مواجهة صعبة، لذلك تفرض علينا تركيزًا كبيرًا".

وواصل: " مباراة الأهلي ستكون استثنائية لي وللاعبين، لأننا نواجه أحد أفضل الأندية في القارة الإفريقية".

وأختتم تصريحاته: " نهدف لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمتنا في مباراة العودة والعبور لدور نصف النهائي".

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الأهلي الهلال السوداني فلوران إيبنجي
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