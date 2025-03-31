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نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني

06:42 م الإثنين 31 مارس 2025

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عقد اليوم الاثنين الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ونظيره الهلال السوداني بحضور ممثلي الفريقين؛ إذ تم خلاله الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة باللقاء.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي نظيره الهلال عند التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء نظيره الهلال في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا باللون الأصفر.

ويرتدي فريق الهلال طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من القميص الأزرق والشورت الأسود والشراب الأسود.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي الذي تأهل كمتصدر.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق الهلال لدور ربع النهائي متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن مولودية الجزائر الذي حلّ وصيفًا.

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