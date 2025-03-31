"بداية محبطة ونهاية بفوز وضياع لقب".. تاريخ مواجهات الزمالك ضد فرق جنوب أفريقيا

كتب - نهى خورشيد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مرتقبة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الزمالك وستيلينبوش في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء بصدارة وسجلٍ خالى من الهزائم في دور المجموعات، بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في أربع منها، وتعادل في اثنتين، ليجمع 14 نقطة مسجلًا 11 هدفاً.

وبعرض "مصراوي" في السطور التالية تاريخ مواجهات الزمالك أمام أندية جنوب أفريقيا:

على مدار تاريخه سواء بالكونفدرالية أو دوري الأبطال، واجه الفارس الأبيض عدة فرق جنوب أفريقية، حيث بدأ سجله في 1993 أمام كايزر تشيفز في دوري أبطال أفريقيا، خسر ذهاباً 2-1، قبل أن يرد بالفوز إياباً 1-0.

في عام 2013، اصطدم الزمالك بأورلاندو بايرتس في دور المجموعات بدوري الأبطال، وخسر لقاء الذهاب 4-1، قبل أن يحقق الفوز 2-1 في الإياب، ثم تقابل الفريقان مجددًا في 2015 ببطولة الكونفدرالية، ونجح الزمالك في تحقيق الانتصار ذهاباً وإياباً بنتائج 2-1 و4-1 على التوالي.

أما في 2016، فكانت المواجهة الأبرز أمام صن داونز، حيث خسر الزمالك مباراتي دور المجموعات بنتيجتي 2-1 و1-0، ثم تجدد اللقاء بينهما في النهائي، ليسقط الأبيض في لقاء الذهاب 3-0، قبل أن يفوز بالإياب 1-0، لكنه فشل في حصد اللقب.