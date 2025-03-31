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عمر مرموش ينافس هالاند على جائزة جديدة مع مانشستر سيتي

05:43 م الإثنين 31 مارس 2025
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    هالاند يحتفل مع مرموش
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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي مانشستر سيتي اليوم الإثنين، ترشح الدولي المصري عمر مرموش المحترف ضمن صفوفه، لجائزة جديدة مع فريقه، وذلك رفقة الثنائي إيرلينج هالاند ونيكو أوريلي.

جدير بالذكر أن مرموش تمكن من قيادة فريقه لفوز مثير أمس الأحد أمام بورنموث، بعدما كان على مقاعد البدلاء والنتيجة 1-1، ليشارك في الشوط الثاني ويسجل هدف الفوز ويقود السيتي للتأهل لنصف النهائي.

مرموش ينافس هالاند واويلي على جائزة لاعب الشهر

نشر نادي مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي الثلاثي المرشح لجائزة لاعب شهر مارس في الفريق، حيث يتواجد عمر مرموش رفقة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند ونيكو أوريلي.

وسجل مرموش هدفين هذا الشهر مع مانشستر سيتي، الأول كان أمام برايتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي، والثاني أمام بورنموث بالأمس.

ويمتلك مرموش 5 أهداف مع مانشستر سيتي حتى الأن، منذ انضمامه لصفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الأخير.

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