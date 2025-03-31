بيراميدز بزيه الأساسي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا

كتب - نهى خورشيد

عُقد اليوم الاثنين الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي، وذلك بأحد فنادق التجمع الأول، استعدادًا لموقعة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تم الاتفاق بالاجتماع على أن يخوض بيراميدز اللقاء بزيه الأساسي المكون من قميص أزرق وشورت أبيض، بينما يرتدي حارس مرماه اللون الأخضر بالكامل.

على الجانب الأخر، سيظهر الجيش الملكي بالقميص الأبيض والشورت الأسود، فيما يرتدي حارس مرماه الطاقم البرتقالي، كما تم التأكيد على ضرورة وصول الفريقين إلى ملعب الدفاع الجوي قبل المباراة بساعة ونصف كحد أقصى، مع تسليم التشكيل الرسمي فور الوصول.

وحضر الاجتماع من جانب بيراميدز اللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل، وزياد أشرف المنسق الإداري.