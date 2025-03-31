في البلد ومع مكة.. 6 صور لاحتفالات محمد صلاح بعيد الفطر

كتب- نهى خورشيد:

نتظر المتابعون دائمًا نجمهم المفضل ليُمتعهم بمهاراته وأهدافه، ويسحرهم بجمال لمساته داخل المستطيل الأخضر. وفي المناسبات الخاصة، يحرص دائمًا على توجيه رسائل خاصة لهم من أجل توطيد علاقتهم به وتعزيز حبهم ودعمهم له.

ومن بين نجوم الدوري المصري أصحاب التاريخ الكبير والمحبة والشعبية التي لا تنتهي في قلوب المصريين، يأتي الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب الفراعنة.

اختلفت طرق الفرعون صلاح في الاحتفال بعيد الفطر المبارك؛ فبعضها كان من خلال حرصه على التواجد وسط أبناء قريته "نجريج" بمحافظة الغربية، بينما لم تخلُ الاخرى من رسائل خاصة وتهنئة للأمة الإسلامية.

وبسبب الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها صلاح وارتباط مهاراته بعدد هائل من الجماهير، بالإضافة إلى أرقامه القياسية المستمرة في الدوري الإنجليزي، أصبح من النادر أن يتواجد في قريته وسط تجمعات كبيرة كما كان يفعل سابقًا خلال احتفالات عيد الفطر.



ويعرض "مصراوي" لقطات من احتفالات سابقة لـ محمد صلاح بعيد الفطر المبارك، يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الألبوم بالأعلي