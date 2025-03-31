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"يجب تحمل المسؤولية".. مارسيل كولر يتحدث عن مواجهة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال

01:52 م الإثنين 31 مارس 2025
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    مارسيل كولر مدرب الأهلي
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    إمام عاشور مع مارسيل كولر بعد هدفه في شباك غزل المحلة
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    رضا حنفي مترجم المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر
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    المدرب السويسري مارسيل كولر
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    مارسيل كولر
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    رضا حنفي مترجم مارسيل كولر
  • عرض 16 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي
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    مارسيل كولر 1_11
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    الأهلي
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (20)
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (2)
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كتب - يوسف محمد:

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه أمام الهلال السوداني المقرر إقامتها غدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الفريق سوف يبذل قصارى جهده في مباراة الهلال غدا، نعلم أنها ستكون مباراة صعبة وأمام منافس قوي ويلعب بشكل جيد خصوصا خارج أرضه، ونخوض المباراة بهدف واحد وهو التأهل إلى نصف نهائي البطولة".

وأضاف: "قمنا بمنح اللاعبين راحة مناسبة خلال الفترة الماضية، من أجل الاستعداد بشكل جيد لمباراة الهلال، مع عودة الدوليين ولدينا حماس كبير لخوض المباراة غدا".

وتابع: "لا يوجد أي وجه مقارنة بين مباراة الغد والمباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين في البطولة، خاصة وأنه تم تغيير الجهاز الفني للمنافس ورحيل أكثر من لاعب عن الفريق أيضًا".

واختتم كولر تصريحاته: "يجب على جميع اللاعبين في الفريق، تحمل المسؤولية والعمل من أجل تحقيق الفوز ويمكن لأكثر من لاعب الظهور بشكل مميز والمساهمة في تحقيق الفوز في مباراة الغد".

ويلاقي الأهلي غدا، نظيره الهلال السوداني، في إطار ذهاب منافسات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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