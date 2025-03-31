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من هو النادي الجديد؟.. قرار من فيفا بشأن هوية المقعد الشاغر في مونديال الأندية

11:28 ص الإثنين 31 مارس 2025
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كتب- محمد خيري:

يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتحديد هوية المتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025، بدلا من ليون المكسيكي، الذي تم استبعاده بشكل رسمي خلال الفترة الماضية.

وكشفت صحيفة "جارديان" البريطانية أن فيفا يدرس إقامة مباراة فاصلة بين فريقي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي وكلوب أمريكا المكسيكي، لتحديد هوية المتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025، بدلا من ليون المكسيكي.

وأوضحت الصحيفة أن الاختيار وقع على لوس أنجلوس، الذي خسر نهائي دوري أبطال كونكاكاف أمام ليون عام 2023، بينما يعد كلوب أمريكا الفريق الأعلى تصنيفا بين أندية أمريكا الشمالية والوسطى "كونكاكاف".

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي، قرر في وقت سابق استبعاد نادي ليون من مونديال الأندية، المقرر إقامته في الولايات المتحدة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين، بسبب أن ملكية النادي تعود لنفس المجموعة المالكة لمواطنه باتشوكا المنافس في نفس البطولة.

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