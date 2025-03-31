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"ليصبح الأول".. محمد صلاح يبحث عن تحقيق رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون

02:19 ص الإثنين 31 مارس 2025
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    رباب صلاح رفقة شقيقها محمد صلاح
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كتب - يوسف محمد:

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره إيفرتون يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويلاقي فريق ليفربول نظيره إيفرتون يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة ال 30 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويسعى النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة إيفرتون المقبلة، إلى مواصلة التألق وتحقيق الأرقام القياسية رفقة الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي.

وحال تمكن محمد صلاح من تسجيل هدف أو أكثر في مباراة إيفرتون المقبلة بالبريميرليج، سيتمكن من الوصول إلى الهدف رقم 184 في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي، ليحتل صدارة الهدافين التاريخيين للبريميرليج.

ويتقاسم النجم المصري حاليا، صدارة الهدافين مع النجم الأرجنتيني السابق سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، برصيد 184 هدفا لكلا منهما.

ويذكر أن صلاح، يحتل صدارة ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي برصيد 27 هدفا وبفارق 6 أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلينج هالاند مهاجم مان سيتي صاحب الـ 21 هدفا.

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محمد صلاح الدوري الإنجليزي موعد مباراة ليفربول وإيفرتون مباراة ليفربول أجويرو
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