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"بعد ثنائية ليفاندوفسكي في جيرونا".. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

02:14 ص الإثنين 31 مارس 2025
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    احتفال ليفاندوفسكي (1)
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    احتفال ليفاندوفسكي (1)
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    ليفاندوفسكي
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    عائلة ليفاندوفسكي
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    ليفاندوفسكي بجائزة ذا بيست (3)
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    ليفاندوفسكي بجائزة ذا بيست (2)
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كتب - محمد عبد السلام:

واصل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، تربعه على صدارة ترتيب هدافي المسابقة.

وساهم ليفاندوفسكي، في فوز فريقه أمس على حساب جيرونا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة شهدت تسجيل النجم البولندي هدفين.

ويحتل ليفاندوفسكي صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدف، ويليه الفرنسي كليان مبابي في برصيد 22 هدفا.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- روبرت ليفاندوفيسكي - برشلونة - 25 هدف

2- كيليان مبابي - ريال مدريد - 22 هدف

3- أنتي بوديمير - أوساسونا - 15 هدف

4- رافينيا - برشلونة - 13 هدف

5- ويهين بيريز - أتلتيك بلباو - 13 هدف

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الدوري الإسباني كليان مبابي روبرت ليفاندوفسكي برشلونة وجيرونا
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