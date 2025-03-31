مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الاثنين الموافق 31 مارس الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم ومنها إقامة العديد من المباريات في الكثير من الدوريات الأوروبية.

ومن أبرز مباريات اليوم، هى مباراة سيلتا فيجو أمام نظيره لاس بالماس، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

هيلاس فيرونا ضد بارما - 6:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

لاتسيو ضد تورينو - 8:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

سيلتا فيجو ضد لاس بالماس - 9:00 مساء - بي إن سبورت 3