"بعد تألقه مع السيتي".. عمر مرموش يهنيء متابعيه بعيد الفطر

كتب - نهى خورشيد

حرص الدولي المصري عمر مرموش نجم مانشستر سيتي الإنجليزي على تهنئة جماهيره ومتابعيه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكتب مرموش عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"عيد مبارك.. كل سنة وأنتم طيبين".

وجاءت تهنئة مرموش بعد تألقه اللافت مع مانشستر سيتي، حيث قاد فريقه للفوز على بورنموث في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما سجل الهدف الثاني للسماوي بعد دقيقتين فقط من نزوله كبديل للنرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 61، ليمنح فريقه التقدم بنتيجة 2-1.

وبهذا الفوز، ضرب مانشستر سيتي موعدًا مع نوتنجهام فورست في نصف نهائي البطولة، والمقرر لها يوم 26 أبريل المقبل.