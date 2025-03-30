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"الغزالة رايقة".. كهربا يحتفل بتألقه مع الاتحاد الليبي

09:02 م الأحد 30 مارس 2025

كهربا

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كتب - يوسف محمد:

يعيش النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق موسما رائعا رفقة فريق الاتحاد الذي منذ الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقاد محمود عبد المنعم كهربا فريقه الاتحاد أمس، لتحقيق الفوز على أبي الأشهر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في دور الـ 32 ببطولة كأس ليبيا، في اللقاء، حيث تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر، بالإضافة إلى الحصول على ركلة جزاء.

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له وكتب عليها: "الغزالة رايقة".

وانضم محمود كهربا إلى الاتحاد الليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، شارك مع الفريق في 7 مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

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محمود كهربا الاتحاد الليبي
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