كتب - يوسف محمد:

واصل النجم النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق مان سيتي الإنجليزي، تقديم مستوى مميز رفقة فريقه، خلال الموسم الحالي.

ونجح مرموش في إحراز هدف فريقه الثاني اليوم، في مرمى بورنموث في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وانتهى بفوز السيتي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وحل مرموش بديلا في اللقاء، في الدقيقة 61 من عمر المباراة، قبل أن يسجل هدف فريقه الثاني في اللقاء وهدف الفوز في الدقيقة 63 من عمر المباراة، أي بعد دقيقتين فقط من دخوله.

وكان عمر مرموش، انضم إلى فريق مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 75 مليون يورو.

ومنذ الانضمام إلى الفريق شارك مرموش في 11 مباراة مع السيتي في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

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