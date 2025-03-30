برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني برباعية في جيرونا

كتب - نهى خورشيد

عزز الفريق الكروي بنادي برشلونة صدارته للدوري الإسباني بعدما اكتسح جيرونا برباعية مقابل هدف في الجولة 29 من عمر الليجا.

افتتح البارسا التسجيل في الدقيقة 42 بعد خطأ من دفاع جيرونا، قبل أن يعادل أرنوت دانجوما النتيجة للضيوف في الدقيقة 53.

لكن ليفاندوفسكي استعاد التقدم بثنائية في الدقيقتين 61 و76، قبل أن يختتم فيران توريس الرباعية في الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 66 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 34 نقطة في المركز الـ13.

ويعتبر فوز اليوم هو الانتصار الثامن للبارسا تواليًا في الليجا لأول مرة منذ عهد فالفيردي.