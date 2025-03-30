أثار الفيديو الذي نشره النجم المصري محمد صلاح، رفقة مجموعة من زملائه بالفريق، وبينهم ترينت ألكسندر أرنولد، حالة واسعة من الجدل، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى اقتراب رحيل أرنولد عن صفوف الريدز.

وكان النجم المصري محمد صلاح، نشر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة زملائه بالفريق ترينت ألكسندر أرنولد، دومينيك سوبسلاي وإبراهيما كوناتي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الجلسة كان المحور الرئيسي فيها غالبا هو الظهير الأيمن للريدز ترينت ألكسندر أرنولد، خاصة بعد نشر الفيديو دون وجود صوت.

وأشارت الصحيفة، أن هذا الفيديو أثار جدلا واسعا بين جماهير ليفربول، الذين تساءلوا ما إذا كان الفيديو الذي تم نشره والحديث الذي دار خلاله، يدور حول التقارير التي تشير إلى انتقال اللاعب إلى ريال مدريد في الفترة المقبلة.

وشارك أرنولد خلال الموسم الحالي رفقة فريق ليفربول الإنجليزي، في 39 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

ويذكر أن القمية التسويقية للنجم الإنجليزي صاحب الـ 26 عاما، تبلغ 75 مليون يورو.

أقرأ أيضًا:

بعد رحلة استغرقت 12 ساعة.. بعثة الزمالك تصل كيب تاون لمواجهة ستيلينبوش

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يهنئ هاني أبو ريدة بمناسبة عيد الفطر