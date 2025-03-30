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"موقف مرموش".. تشكيل مان سيتي الرسمي لمواجهة بورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

05:03 م الأحد 30 مارس 2025
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    مرموش مع لاعب مان سيتي
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    لاعبي مان سيتي
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    لاعبي مان سيتي
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    مرموش
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    عمر مرموش
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    برناردو سيلفا ومرموش
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    عمر مرموش (1)
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    مرموش وهالاند
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كتب - يوسف محمد:

استقر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره بورنموث اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "فيتالتي"، في إطار منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: ماتيوس نونيس - عبد القادر خوسانوف - روبن دياز - يوشكو جفارديول.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - ماتيو كوفاسيتش - كيفين دي بروين.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - إيرلينج هالاند - فيل فودين.

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش، لاعب فريق مان سيتي على مقاعد بدلاء فريقه أمام بورنموث اليوم، في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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مانشستر سيتي مان سيتي وبورنموث كأس الاتحاد الإنجليزي مباراة بورنموث ومان سيتي عمر مرموش
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