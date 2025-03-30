بايرن ميونخ يقرر الاستغناء عن نجم الفريق بنهاية الموسم

كتب- محمد عبدالهادي:

قرر بايرن ميونيخ، المتصدر الحالي للدوري الألماني، حسم مستقبله مع نجم الفريق توماس مولر، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل.

وفقًا لما نشرته صحيفة "كيكر" الألمانية اليوم الأحد، فقد أبلغ ماكس إيبرل، المدير الرياضي للنادي، مولر في اجتماع جمعهما الأسبوع الماضي بعدم تجديد عقده.



وكان مولر قد أبدى رغبة في تمديد عقده لعام إضافي، إلا أن إدارة النادي رفضت هذا العرض. وبدأ بايرن بالفعل التحضيرات لتنظيم مباراة وداعية تقديراً له كأحد أساطير النادي.

على الرغم من تراجع دوره هذا الموسم، حيث شارك مولر في 23 مباراة بالدوري الألماني سجل خلالها هدفًا واحدًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، إلا أنه ظل يقدم بعض العروض المميزة في دوري الأبطال، حيث سجل هدفين ومرر كرة حاسمة واحدة في 10 مباريات.

كما أكدت الصحيفة أن نادي بايرن ميونخ عرض على مولر فرصة البقاء في الفريق لكن في دور اداري بداية من الموسم القادم ومن المنتظر أن يحسم موقفه.