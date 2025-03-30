تقارير تكشف المكافأة المالية لكل لاعب في ريال مدريد حال التتويج بكأس العالم للأندية

كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، عن قيمة المكافأة التي من المقرر أن يحصل عليها كل لاعب في ريال مدريد، حال تمكن الفريق من حصد لقب كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد يضع التتويج بلقب بطولة كأس العالم للأندية 2025 أولوية بالنسبة له وحال تمكن من حصد اللقب سيتم منح كل لاعب من لاعبي الفريق مبلغ ضخم.

وأشارت الصحيفة، أن كل لاعب في فريق ريال مدريد، حصل على مبلغ مالي يصل إلى 90 ألف يورو، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا العام الماضي، بينما ستصل قيمة المكافأة التي سيحصل عليها كل لاعب بالفريق حال التتويج بمونديال الأندية إلى مليون و650 ألف يورو.

وأكدت الصحيفة، أن تتويج ريال مدريد بالألقاب سيجعلهم يدفعون ما يقرب من 80 مليون يورو مكافأت، مقابل الحصول على 265 مليون يورو، حال التتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 14 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

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