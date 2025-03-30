"تعديلات مفاجئة".. فليك يعلن تشكيل برشلونة أمام جيرونا بالليجا

كتب - نهى خورشيد

كشف هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل الأساسي للبارسا لمواجهة جيرونا، في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وتقام المواجهة على ملعب "مونتجويك" في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وأجرى فليك بعض التعديلات اللافتة في التشكيلة الأساسية، حيث دفع بـ جيرارد مارتن في مركز الظهير الأيسر بدلًا من أليخاندرو بالدي، بينما قرر الاعتماد على إيريك جارسيا في خط الوسط على حساب النجم الهولندي فرينكي دي يونج، ليأتي التشكيل الأساسي كالأتي..

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو – جول كوندي – أندرياس كريستنسن – جيرارد مارتن

خط الوسط: إريك جارسيا – إلكاي جوندوجان – بيدري

خط الهجوم: فيرمين لوبيز – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال

دكة البدلاء:

إينياكي بينيا – باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – فيران توريس – أنسو فاتي – رافينها – بابلو توري – باو فيكتور – فرينكي دي يونج – دييجو كوشين – هيكتور فورت

يدخل برشلونة اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، بينما يحتل جيرونا المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة.