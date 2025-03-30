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تقرير يكشف موقف جيسوس من تدريب منتخب البرازيل

03:03 م الأحد 30 مارس 2025
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    خورخي جيسوس مدرب الهلال السعودي
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    جورجي جيسوس المدير الفني لفريق فلامنجو
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    خورخي جيسوس مدرب الهلال
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    جورج جيسوس مدرب فريق بنفيكا البرتغالي
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    جورجي جيسوس
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن موقف المدير الفني البرتغالي لفريق الهلال السعودي جيسوس من تدريب منتخب البرازيل خلفًا للمدرب المقال دوريفال جونيور.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أعلن إقالة المدير الفني لمنتخب بلاده دوريفال جونيور عن منصبه بعد الخسارة برباعية مقابل هدف أمام نظيره الأرجنتيني بالجولة 14 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن جيوس سيلتزم بتعاقده مع نادي الهلال الذي ينتهي بنهاية الموسم الرياضي الجاري 2024ـ2025؛ إذ سيقود الفريق بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو المقبل.

يذكر أن الصحفي الإيطالي المتخصص في ملف الانتقالات، فابريزيو رومانو، قد أشار عبر حسابه بمنصة إكس، يوم أمس السبت، إلى أن جيسوس قد أخطر الاتحاد البرازيلي بموافقته على تدريب منتخب بلادهم خلفًا للمُقال دوريفال جونيور، والذي رحل عن مهمته بعد الخسارة المدوية أمام الأرجنتين برباعية.

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جيسوس نادي الهلال كأس العالم للأندية 2025 منتخب البرازيل
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