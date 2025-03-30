أجويرو يقرر العودة من الاعتزال لمباراة واحدة.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

قرر المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي وبرشلونة السابق، العودة من الاعتزال وخوض لقاء وحيد مع فريقه الأول إنديبندينتي.

يعد أجويرو أحد أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المرتبة الخامسة في قائمة الهدافين التاريخين، وكان قد أعلن إعتزاله في 2021 بعد انتقاله لبرشلونة بعد اكتشاف وجود مشاكل في القلب.

ما سبب عودة أجويرو من الاعتزال؟

كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن أجويرو قرر خوض مباراة واحدة مع فريقه إنديبندينتي الأرجنتيني ضد منافسهم التقليدي فريق راسينج.

وكان أجويرو قد شارك في أكثر من مباراة سابقة في مناسبات خاصة، حيث شارك لوقت محدود في مباراة لأساطير كرة القدم الموسم الماضي كما شارك في بطولة كرة القدم المكونة من سبعة لاعبين في الولايات المتحدة في يونيو 2024.

يذكر أن سيرجيو أجويرو لعب في صفوف مانشستر سيتي بداية من 2011 بعد رحيله من أتلتيكو مدريد، قبل أن يرحل بالمجان لبرشلونة في 2021 حتى اكتشف معاناته بمشاكل صحية اعتزل على إثرها كرة القدم.