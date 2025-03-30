مع اقتراب رحيل أرنولد.. أبرز 7 نجوم تركوا نادي طفولتهم مجانًا

كتب- محمد عبدالهادي:

يتصدر اللاعب الإنجليزي ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لفريق ليفربول، حديث الوسط الرياضي العالمي في الفترة الأخيرة، وذلك بعد اقتراب انتقاله لصفوف ريال مدريد بنهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

ويعتبر أرنولد من ناشئي أكاديمية ليفربول، وتم تصعيده للفريق الأول في موسم 2016، حيث قضى 9 سنوات مع الفريق كأحد ناشئيه المميزين.

ترينت ألكسندر أرنولد هو أحدث من رفض عرضًا لتجديد التعاقد مع ناديه الأول، بعد أن قرر الانضمام إلى ريال مدريد عندما ينتهي عقده مع ليفربول في صيف عام 2025، وسنعرض في السطور التالية قائمة اللاعبين الذين تركوا ناديهم الطفولي كالتالي:

7 نجوم كرة قدم تركوا أنديتهم مجانًا

رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة:

أثار خبر رحيل ميسي عن برشلونة في صيف عام 2021 الصدمة في عالم كرة القدم، بعدما غادر النادي الوحيد الذي لعب له حتى تلك النقطة، لأنه لم يتمكن من تحمل تكاليف صفقة جديدة بموجب قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

وكان ميسي قد وافق على صفقة جديدة على 50% من راتبه القديم للبقاء في النادي، لكن برشلونة لم يكن قادرًا على تحمل تكاليف تنفيذ ذلك لأن راتبه كان أعلى بكثير من الحد الأقصى للأجور المسموح به من قبل الدوري الإسباني.

وانتقل إلى باريس سان جيرمان، حيث أمضى موسمين غير سعيدين قبل أن يتجه إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم وإنتر ميامي.

رحيل ستيف ماكمانامان عن ليفربول

لعب مع ليفربول تسع مواسم منذ موسم 90 حتى رحيله في موسم 99، حيث قرر الرحيل بسبب عدم تقديره حيث لم يُعرض عليه العقد الصحيح كما كشف سابقًا، ولعب بقميص الليفر 272 مباراة سجل خلالها 46 هدفًا.

سول كامبل و رحيله من توتنهام إلى آرسنال

انتقل المدافع سول كامبل من فريق توتنهام الى أرسنال بحلول نهاية موسم 2000-2001، بعدما كان واحدًا من أفضل المدافعين في أوروبا في الوقت الذي كان فيه توتنهام يتخبط في منتصف الجدول.

جيانلويجي دوناروما

بعد أن حقق انطلاقته مع نادي ميلان عندما كان مراهقًا، سرعان ما أطلق على دوناروما لقب "بوفون التالي".

غادر حارس المرمى ميلان في صفقة مجانية في عام 2021 ووقع مع باريس سان جيرمان.

جونينيو بيرنامبوكانو

غادر جونينيو جاما فريقه فاسكو دا جاما الذي نشأ فيه إلى ليون عام ٢٠٠١، حيث انطلقت مسيرته الكروية بالدوري الفرنسي وبات أحد أفضل مسددي الكرات الثابتة في تاريخ كرة القدم.

كينجسلي كومان

ترعرع في صفوف باريس سان جيرمان قبل أن يقرر في سن الـ 18 عامًا الانتقال مجانا إلى يوفنتوس بعد مشاركته في أربع مباريات فقط في فرنسا، حيث أصبح أصغر لاعب يلعب للنادي على الإطلاق عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا.

أدريان رابيو

أمضى رابيو الجزء الأكبر من مسيرته مع باريس سان جيرمان، قبل أن يقرر الرحيل والانتقال إلى صفوف يوفنتوس في عام 2019 وقضى خمس سنوات ناجحة مع السيدة العجوز.