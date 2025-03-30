مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

برشلونة

- -
16:15

جيرونا

كأس الاتحاد الإنجليزي

بريستون نورث

- -
14:30

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورنموث

- -
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الفرنسي

لوهافر

- -
17:15

نانت

جميع المباريات

إعلان

كريستيانو رونالدو يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر

01:00 م الأحد 30 مارس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (5)
  • عرض 13 صورة
    كريستيانو رونالدو وابنه جونيور
  • عرض 13 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 13 صورة
    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (2)
  • عرض 13 صورة
    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (4)
  • عرض 13 صورة
    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (1)
  • عرض 13 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 13 صورة
    كريستيانو رونالدو وابنه جونيور
  • عرض 13 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 13 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 13 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 13 صورة
    كريستيانو رونالدو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

وجه النجم البرتغالي كيستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، رسالة تهنئة للمسلمين حول العالم، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وإحتفلت العديد من الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، بعيد الفطر المبارك.

رسالة رونالدو للجماهير

نشر كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تهنئة للمسلمين وقال: " أتمني للجميع الاحتفال بعيد مبارك، أتمني أن يجلب هذا الوقت المميز الفرح والسلام والسعادة لكم ولأحبائكم".

جدير بالذكر أن رونالدو انضم لصفوف النصر السعودي في الميركاتو الشتوي بعام 2022، بعد رحيله مجانًا من مانشستر يونايتد.

وشارك رونالدو بقميص النصر السعودي هذا الموسم في 51 مباراة بكل البطولات سجل 50 هدفًا ويتصدر ترتيب هداف الدوري السعودي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رونالدو كريستيانو رونالدو عيد الفطر النصر السعودي تهنئة رونالدو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بالدليل.. أستاذ فلك بجامعة منهاتن: مصر الأصح علميًا وشرعيًا في رؤية هلال عيد الفطر
"ملابس خريفية".. الأرصاد تحذر المواطنين وتعلن تفاصيل طقس العيد
شيخ مطارنة الكنيسة وقائم مقام البابا.. محطات بارزة في حياة الأنبا باخوميوس