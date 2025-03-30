كريستيانو رونالدو يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر

كتب- محمد عبدالهادي:

وجه النجم البرتغالي كيستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، رسالة تهنئة للمسلمين حول العالم، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وإحتفلت العديد من الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، بعيد الفطر المبارك.

رسالة رونالدو للجماهير

نشر كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تهنئة للمسلمين وقال: " أتمني للجميع الاحتفال بعيد مبارك، أتمني أن يجلب هذا الوقت المميز الفرح والسلام والسعادة لكم ولأحبائكم".

جدير بالذكر أن رونالدو انضم لصفوف النصر السعودي في الميركاتو الشتوي بعام 2022، بعد رحيله مجانًا من مانشستر يونايتد.

وشارك رونالدو بقميص النصر السعودي هذا الموسم في 51 مباراة بكل البطولات سجل 50 هدفًا ويتصدر ترتيب هداف الدوري السعودي.