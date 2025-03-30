الأكثر جدلًا بالتاريخ.. 10 معلومات عن سيرجيو راموس في عيد ميلاده اليوم

كتب- محمد عبدالهادي:

يُعتبر المدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب مونتيري المكسيكي الحالي وريال مدريد السابق، أحد أبرز المدافعين المثيرين للجدل في تاريخ كرة القدم، بفضل مسيرته الحافلة بالإنجازات والألقاب مع الأندية والمنتخب الإسباني.

ويحتفل راموس اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ39، حيث يقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز 10 معلومات عن المدافع الإسباني سيرجيو راموس كالتالي:

1. بداية سيرجيو راموس مع إشبيلية

وُلد سيرجيو راموس في 30 مارس 1986 في كاماس، إشبيلية، إسبانيا بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية شباب إشبيلية، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في 1 فبراير 2004 ضد ديبورتيفو لاكورونيا.

2. انتقال راموس إلى ريال مدريد

في صيف عام 2005، انضم راموس إلى ريال مدريد مقابل 27 مليون يورو، مما جعله أغلى مدافع إسباني في ذلك الوقت.

3. مسيرة سيرجيو راموس مع ريال مدريد

خلال 16 موسمًا مع ريال مدريد، خاض راموس 671 مباراة رسمية وسجل 101 هدفًا، وفاز بـ22 لقبًا، بما في ذلك 5 ألقاب في الدوري الإسباني و4 في دوري أبطال أوروبا.

4. هدف راموس الشهير في نهائي دوري الأبطال 2014

سجّل راموس هدف التعادل في الدقيقة 93 من نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 ضد أتلتيكو مدريد، مما ساهم في فوز ريال مدريد باللقب العاشر في تاريخه، وهو رقم القميص الذي يرتديه الأن مع مونتيري.

5. القائد التاريخي لريال مدريد

بعد رحيل إيكر كاسياس في 2015، تولى راموس شارة قيادة ريال مدريد، وقاد الفريق لتحقيق ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا من 2016 إلى 2018.

6. الانتقال إلى باريس سان جيرمان

في يوليو 2021، انضم راموس إلى باريس سان جيرمان بعقد لمدة عامين، حيث فاز بالدوري الفرنسي مرتين وكأس السوبر الفرنسي مرة واحدة.

7. عودة سيرجيو راموس إلى إشبيلية

في سبتمبر 2023، عاد راموس إلى ناديه الأول، إشبيلية، بعد 18 عامًا من رحيله، في صفقة انتقال حر.

8. الانتقال إلى مونتيري المكسيكي

في فبراير 2025، انضم راموس إلى نادي مونتيري في الدوري المكسيكي، حيث اختار الرقم 93 تكريمًا لهدفه الشهير في نهائي دوري الأبطال 2014.

9. مسيرته الدولية مع إسبانيا

مثّل راموس المنتخب الإسباني في 180 مباراة دولية، وساهم في الفوز بكأس العالم 2010 وبطولتي أمم أوروبا 2008 و2012. أعلن اعتزاله اللعب الدولي في فبراير 2023.

10. رقم قياسي سلبي لسيرجيو راموس

يعد راموس أبرز المدافعين جدلًا، حيث يعتبر أكثر مدافع حصولًا على بطاقات صفراء وحمراء في القرن الـ21 حيث حصل على 30 بطاقة حمراء و 269 بطاقة صفراء خلال مسيرته الكروية.