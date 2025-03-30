ميسي يتألق.. أهداف مباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا بالدوري الأمريكي

كتب- محمد عبدالهادي:

نجح فريق إنتر ميامي الأمريكي، المحترف ضمن صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في تحقيق فوزًا مثيرًا على نظيره فيلادلفيا، خلال المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وكان ميسي قد تغيب عن صفوف إنتر ميامي في مبارياته الأخيرة، بجانب عدم انضمامه للمنتخب الأرجنتيني في معسكر مارس بسبب معاناته من إصابة، قبل أن يتعافى ويشارك مع الفريق الأمريكي في لقاء اليوم.

وتمكن ميسي الذي كان بديلًا في المباراة، من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعد مشاركته بدقيقتين، بعد مهارة رائعة من كرة استلمها من زميله سواريز على حدود منطقة الجزاء، ليتوغل ويراوغ مدافعى الفريق ويسددها في المرمى لتسكن الشباك.

أهداف مباراة انتر ميامي وفيلادلفيا بالدوري الأمريكي

بادر إنتر ميامي بالتسجيل عن طريق روبرت تايلور في الدقيقة 23، فيما سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني لفريق إنتر ميامي بالدقيقة 57 قبل أن ينجح دانييل جازداج في تسجيل هدف فريق فيلادلفيا يونيون بالدقيقة 80.

Jordi ➡️ Benja ➡️ Taylor💥 pic.twitter.com/fVG9CZTxc6 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 30, 2025