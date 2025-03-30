بقيادة مرموش.. 7 معلومات عن مباراة مانشستر سيتي و بورنموث الليلة

كتب- محمد عبدالهادي:



يستعد فريق مانشستر سيتى ـ الذي يضم بصفوفه الدولى المصري عمر مرموش ـ لمهمة جديدة مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره بورنموث ضمن بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.



ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مباراة مانشستر سيتي و بورنموث كالتالي:



1) تُقام المباراة على ملعب فيتاليتي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

2) مانشستر سيتي تأهل إلى دور ربع نهائي الكأس بعد تخطي عقبة بليموث أرجايل بنتيجة 3-1.

3) بورنموث تأهل بعد عبور وولفرهامبتون بصعوبة بالغة، حيث فاز بركلات الترجيح بعد التعادل بينهما 1-1.

4) خاض عمر مرموش مع مانشستر سيتي حتى الآن 10 مباريات في جميع المسابقات الرسمية، محليًا وقاريًا، سجل خلالها 4 أهداف ولم يقدم أي تمريرات حاسمة.

4) آخر مواجهة بين الفريقين كانت بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وخسرها السيتي بنتيجة 2-1.

5) مانشستر سيتي يبحث عن أمله الأخير بالتتويج ببطولة هذا الموسم لتجنب تسجيل رقم سلبي بالخروج بموسم صفري منذ موسم 2016-2017.

6) يقود مباراة مانشستر سيتي و بورنموث الحكم الإنجليزي ستيوارت أتويل.