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مرموش ينافس هالاند على جائزة مع مانشستر سيتي (فيديو)

09:44 م الإثنين 03 مارس 2025
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    صلاح ضد مرموش (2)
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    صلاح ضد مرموش (1)
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    عمر مرموش
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    منشور مانششتر سيتي عن مرموش
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    عمر مرموش
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    احتفال لاعب السيتي بهدف مرموش
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    مرموش وفيل فودين
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت حسابات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر منصات التواصل الاجتماعي عن ترشيح المحترف المصري بصفوفهم عمر مرموش لجائزة مع النادي.

وذكرت حسابات مانشستر سيتي، اليوم الإثنين، أن مرموش يتنافس للفوز بجائزة أفضل هدف سجله لاعبو النادي خلال شهر فبراير المنصرم.

وينافس مرموش للفوز بالجائزة كلاً من النجم النرويجي للفريق إيرلينج هالاند بهدفه في مرمى توتنهام بجانب لاعبات فريق السيدات وهن: ماري فاولر، خديجة شاو وجرايسي بريور.

وكان مرموش قد سجل في مباراة نيوكاسل ثلاثة أهداف ليقود فريقه للفوز برباعية نظيفة بالدوري الإنجليزي.

أرقام مرموش مع مانشستر سيتي

وشارك مرموش منذ انضمامه لصفوف مانشستر سيتي بالانتقالات الشتوية الماضية بـ 8 مباريات سجل خلالها 3 أهداف ولم يصنع أي هدف.

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عمر مرموش مانشستر سيتي مرموش وهالاند
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