مرموش ينافس هالاند على جائزة مع مانشستر سيتي (فيديو)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت حسابات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر منصات التواصل الاجتماعي عن ترشيح المحترف المصري بصفوفهم عمر مرموش لجائزة مع النادي.

وذكرت حسابات مانشستر سيتي، اليوم الإثنين، أن مرموش يتنافس للفوز بجائزة أفضل هدف سجله لاعبو النادي خلال شهر فبراير المنصرم.

وينافس مرموش للفوز بالجائزة كلاً من النجم النرويجي للفريق إيرلينج هالاند بهدفه في مرمى توتنهام بجانب لاعبات فريق السيدات وهن: ماري فاولر، خديجة شاو وجرايسي بريور.

وكان مرموش قد سجل في مباراة نيوكاسل ثلاثة أهداف ليقود فريقه للفوز برباعية نظيفة بالدوري الإنجليزي.

وشارك مرموش منذ انضمامه لصفوف مانشستر سيتي بالانتقالات الشتوية الماضية بـ 8 مباريات سجل خلالها 3 أهداف ولم يصنع أي هدف.

اقرأ أيضًا:

"صايع ومهارته كبيرة".. بركات يكشف عن الصفقة رقم 1 للأهلي

محمد صلاح يتفوق على هالاند ومبابي بالأكثر مساهمة في الدوريات الكبرى

Some impressive goals to choose from 🥶



Vote for your @NissanUK Goal of the Month for February! 👇