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محمد صلاح يتفوق على هالاند ومبابي بالأكثر مساهمة في الدوريات الكبرى

09:04 م الإثنين 03 مارس 2025

محمد صلاح وهالاند

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كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل النجم المصري محمد صلاح كتابة فصول جديدة من تألقه في الملاعب الأوروبية، بعدما فرض اسمه على قمة قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف داخل الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم.

صلاح لم يكتفِ بتقديم أداء فردي استثنائي مع ليفربول، بل تفوق رقميًا على كبار نجوم العالم، متقدمًا بفارق مريح على أسماء بحجم هاري كين وكيليان مبابي، ليؤكد أنه أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في الكرة العالمية هذا العام.

ووفقا لشبكة "هوسكورد" العالمية المتخصصة في تحليل الأداء والإحصائيات الكروية، فقد ساهم صلاح في تسجيل 42 هدفًا سواء بالتسجيل أو الصناعة، ليبتعد بفارق كبير عن كين ومرموش، اللذين حلّا في المركزين الثاني والثالث برصيد 27 مساهمة لكل منهما.

وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة تهديفية في الدوريات الأوروبية الكبرى على النحو التالي:

1. محمد صلاح (ليفربول) - 42 مساهمة

2. هاري كين (بايرن ميونخ) - 27 مساهمة

3. عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت) - 27 مساهمة

4. ماتيو ريتيجي (أتالانتا) - 25 مساهمة

5. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 24 مساهمة

6. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) - 23 مساهمة

7. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 23 مساهمة

8. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 23 مساهمة

9. كريس وود (نوتينجهام فورست) - 21 مساهمة

10. كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - 20 مساهمة

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