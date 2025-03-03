فينيسيوس يتحدث عن العروض السعودية واخفاق الكرة الذهبية

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، عن مشاعره تجاه الفترة الحالية التي يعيشها مع النادي الملكي، ورأيه في العروض السعودية، إلى جانب حديثه عن جائزة الكرة الذهبية.

وقال فينيسيوس جونيور في المؤتمر الصحفي: "أنا أعيش واحدة من أفضل الفترات في مسيرتي مع ريال مدريد، وأحقق الكثير من الأحلام التي راودتني منذ طفولتي، ونتمنى أن نقدم مباراة رائعة أمام أتلتيكو مدريد تُسعد جماهيرنا."

وعن مستقبله وإمكانية انتقاله للسعودية: "أنا في قمة الهدوء حاليًا، عقدي مع ريال مدريد ممتد حتى 2027، وأتمنى تجديده قريبًا لأنني سعيد جدًا هنا، ألعب تحت قيادة أفضل مدرب، وأمام أفضل جماهير، وأشعر بحب الجميع لي، بصراحة، لا أعتقد أنني سأكون أفضل حالًا في أي مكان آخر."

وأكمل: "أنا هنا لأواصل كتابة تاريخي مع النادي، وأقدر كل ما فعله من أجلي الرئيس فلورنتينو بيريز والجهاز الفني، منذ طفولتي كنت أحلم باللعب لريال مدريد، والآن أعيش هذا الحلم ولا أريد أن ينتهي."

وبحديثه عن الكرة الذهبية قال:"لم يكن حلمي أبدًا الفوز بالكرة الذهبية، لكن عندما تقترب منها، تبدأ بالإيمان أنك قادر على تحقيقها، ومع ذلك، ما يهمني هو الفوز بالألقاب مع ريال مدريد، فقد حصدت دوري الأبطال مرتين حتى الآن، وأطمح للمزيد."

واختتم: "النادي طلب مني عدم حضور حفل الكرة الذهبية، وأنا نفذت ما طُلب مني."