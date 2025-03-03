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النصر يتعادل مع استقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة

08:39 م الإثنين 03 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    النصر واستقلال بدوري أبطال آسيا للنخبة
  • عرض 4 صورة
    النصر واستقلال بدوري أبطال آسيا للنخبة
  • عرض 4 صورة
    النصر واستقلال بدوري أبطال آسيا للنخبة
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعادل فريق النصر السعودي سلبيًا مع مستضيفه استقلال الإيراني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشهدت المباراة غياب النجم البرتغالي بصفوف النصر كريستيانو رونالدو بسبب معاناته من إجهاد عضلي.

موعد مباراة النصر واستقلال

ومن المقرر أن يستضيف فريق النصر نظيره استقلال عند الثامنة من مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات دور الإياب.

نادي النصر كان قد تأهل إلى دور الـ 16 كثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد 17 نقطة خلف ناديي الهلال والأهلي السعوديين.

وتأهل فريق استقلال طهران على الجانب الآخر بعدما حل سادساً برصيد 9 نقاط.

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