مصطفى محمد: خلافاتي مع المدرب لن توقف طموحي.. وهذه خطتي للرحيل

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، عن العديد من الكواليس المتعلقة بمستقبله وطموحاته الكروية، خلال حوار أجراه مع شبكة "بي إن سبورتس الإخبارية"، حيث تحدث عن رؤيته لعلاقته مع مدربه الحالي، إلى جانب حلمه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وأكد مصطفى محمد أن اختلاف وجهات النظر بين اللاعب والمدرب أمر طبيعي في كرة القدم، موضحًا: "أحيانًا لا تتطابق رؤية المدرب مع ما أقدمه في الملعب، لكن في النهاية القرار بيده وحده، وأنا دوري أن أواصل العمل الجاد في التدريبات وأقدم أفضل ما لدي، لأن هدفي هو أن أكون جاهزًا دائمًا للمشاركة".

وأضاف مهاجم منتخب مصر: "لا أستطيع التحكم في مشاعر المدرب تجاهي، سواء أحبني أو لم يحبني، أو قرر الدفع بي أو استبعادي، لكنني أمتلك سلاحًا واحدًا وهو الاجتهاد المستمر والثقة بنفسي، وهذا ما أفعله في كل مران وكل فرصة تتاح لي".

وتطرق مصطفى محمد للحديث عن مستقبله وأحلامه الاحترافية قائلًا: "من حق أي لاعب أن يحلم، وهذا حق مشروع لي، منذ وصولي إلى نانت قادمًا من تركيا، وضعت هدفًا واضحًا لنفسي وهو الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وأسعى بكل قوتي لتحقيق هذا الحلم".

واستكمل: "الموسم لم ينته بعد، وأطمح لإنهائه بأفضل صورة ممكنة، أريد الحفاظ على المستوى الذي أقدمه وتطويره".

واختتم مصطفى محمد تصريحاته مؤكدًا: "كل مباراة أخوضها أعتبرها بمثابة الفرصة الأخيرة لي، ودائمًا ألعب من أجل التسجيل وصناعة الفارق، لأنني أطمح لتلقي عروض مميزة في المستقبل، وفي نفس الوقت أريد أن أترك النادي سعيدًا بي، ويحقق استفادة مالية جيدة من رحيلي".