برسالة مؤثرة.. مدافع برشلونة السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن أندرو فونتاس، مدافع برشلونة السابق، اعتزاله كرة القدم عن عمر 35 عامًا، ليسدل الستار على مسيرة امتدت لأكثر من 17 عامًا بين ملاعب إسبانيا وأمريكا، شهدت تتويجه بعدة ألقاب بارزة بقميص الفريق الكتالوني.

ونشر فونتاس رسالة وداعية عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، قال فيها: "شكرًا كرة القدم على كل ما قدمتيه لي خلال السنوات الماضية".

مسيرة أندرو فونتاس في كرة القدم

بدأ فونتاس مشواره الكروي من بوابة أكاديمية جيرونا، قبل أن ينتقل إلى صفوف برشلونة في صيف 2006، لينضم إلى الفئات السنية المختلفة للنادي الكتالوني حتى وصل إلى الفريق الأول.

وخلال مشواره مع برشلونة، خرج فونتاس معارًا إلى ريال مايوركا في أكتوبر 2012، ثم رحل نهائيًا عن البارسا في صيف 2013، لينضم إلى سلتا فيجو مقابل مليون يورو فقط.

وبعد خمس سنوات في الليجا، قرر فونتاس خوض تجربة جديدة خارج أوروبا، وانتقل إلى الدوري الأمريكي في أغسطس 2018 عبر بوابة فريق سبورتنج كانساس سيتي.

وخلال مسيرته الاحترافية، خاض فونتاس 369 مباراة في مختلف البطولات، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وصناعة 4 آخرين.

أما على صعيد الألقاب، فقد حقق فونتاس 8 بطولات مع برشلونة، أبرزها دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى لقب الدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا، والسوبر الإسباني مرتين، إلى جانب لقب السوبر الأوروبي.