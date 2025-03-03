سيميوني يشعل الأجواء قبل قمة أتلتيكو والريال.. لا أفضلية لأحد

كتب- محمد عبدالهادي:

أشعل المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، أجواء الإثارة مبكرًا قبل المواجهة المرتقبة ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين، أكد سيميوني على احترامه الكامل للمنافس، مشددًا على أن ريال مدريد فريق كبير يمتلك خبرات هائلة، لكن المواجهات السابقة بين الفريقين لن يكون لها أي تأثير على مباراة الغد.



وأضاف المدير الفني للأتلتي: "نحن مستعدون لهذا اللقاء بكل جدية، وسنخوض المباراة بحماس كبير، في مثل هذه المواجهات الحاسمة، التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق وتحدد مصير التأهل".



ورفض سيميوني فكرة ترجيح كفة أي من الفريقين قبل اللقاء، قائلًا: "أعلم أن البعض يحاول منح الأفضلية لأحد الطرفين، لكنني لا أتفق مع هذا الطرح.، نحترم ريال مدريد كثيرًا، لكننا في الوقت نفسه نثق في قوتنا وقدرتنا على استغلال نقاط قوتنا لتحقيق نتيجة إيجابية".



موعد مباراة ريال مدريد وأتليتكو بدوري الأبطال

من المقرر أن تنطلق مباراة الريال واتليتكو، غدا الثلاثاء،في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ملعب سانتياجو برنابيو.



جدير بالذكر أن الفريقان تواجها مرتين في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، كما لعبا سويا في النهائي مرتين، وتفوق "الميرينجي" في كل هذه المواجهات. أتلتيكو مدريد، أجواء الإثارة مبكرًا قبل المواجهة المرتقبة ضد الغريم التقليدي ريال مدريد

