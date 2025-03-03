"مبقاش فيه منتخبات سهلة"..مصطفى محمد يتحدث عن حلم منتخب مصر في أمم أفريقيا

كتب - محمد القرش:

نشر الحساب الرسمي لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، مقطع فيديو به جزء من مقابلة خاصة مع مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر.

وتحدث لاعب نادي نانت، مصطفى محمد، عن مدى قوة المنتخبات الأفريقية خلال الفترة الأخيرة، وحلم اللاعبين المصريين في بطولة كأس الأمم 2025.

وقال مصطفى: "مبقاش موجود في إفريقيا منتخبات سهلة وضعيفة، احنا هنلعب بطولة كأس الأمم في أرض محايدة اللي يفرق بينك وبينهم التوفيق والشغل والاجتهاد".

واختتم: "مش بنبص على مين معانا في المجموعة على قد ما بنشوف إحنا عايزين نعمل إيه في البطولة، ولو معانا أفضل منتخبات في البطولة حلمنا هيبقى حصد كأس أفريقيا 2025".

ونوهت القناة على أن المقابلة التلفزيونية مع المهاجم المصري سوف تُذاع كاملة مساء اليوم الاثنين، عبر شاشات التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي للقناة.

🟪 تتابعون اليوم | لقاء خاص مع الدولي المصري مصطفى محمد 🇪🇬 لاعب نادي نانت @FCNantes يتحدث فيه عن قوة الفرق الإفريقية ⬅️ ويؤكد عزم الفراعنة على المنافسة للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب



🕝 على الساعة 14:30 بتوقيت

🕢 19:30

🕦 23:30

📺 عبر قناة beIN SPORTS الإخبارية pic.twitter.com/NHQXx9Z6xb — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 3, 2025

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