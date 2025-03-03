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"يجب أن يفوز بالكرة الذهبية".. لاعب أرسنال السابق يتغنى بمحمد صلاح

02:00 م الإثنين 03 مارس 2025
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  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    المهاجم الانكليزي تيو والكوت (يمين) يسجل في مرمى استونيا في 9 تشرين الاول/اكتوبر 2015
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    لاعب وسط ارسنال تيو والكوت (يمين) يسجل في مرمى واتفورد في 2 نيسان/ابريل 2016
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    والكوت وكازورلا
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    ثيو والكوت
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    لاعب وسط ارسنال ثيو والكوت بعد التسجيل في مرمى فولفسبورغ
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
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كتب - محمد القرش:

تغنى اللاعب السابق لنادي أرسنال ومنتخب إنجلترا، ثيو والكوت، بمحمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.

وقال والكوت في تصريحات عبر شبكة "DR SPORTS": "محمد صلاح يجب أن يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأنها الجائزة الأهم على المستوى الفردي في كرة القدم".

وأضاف: "ليفربول سيسجل دائمًا الكثير من الأهداف، خاصة عندما يكون لديهم محمد صلاح، الذي كان لاعب الموسم، ويجب أن يفوز بالكرة الذهبية".

يُذكر أن صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوريات الخمس الكبرى برصيد 25 هدفا سجلهم خلال 28 مباراة، كما قدم 17 تمريرة حاسمة حتى الآن.

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محمد صلاح ثيو والكوت الكرة الذهبية منتخب مصر أرسنال ليفربول
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