جدول ترتيب سباق الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي
كتب - محمد القرش:
ابتعد لاعب ليفربول، محمد صلاح، بصدارة جدول ترتيب سباق الحذاء الذهبي بالدوري الإنجليزي لموسم 2024/25.
ويتصدر صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 25 هدفا، وبفارق 5 أهداف عن الوصيف إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
1. محمد صلاح (ليفربول) - 25 هدفا
2. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 20 هدفا
3. ألسكندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 19 هدفا
4. كريس وود (نتونجهام فورست) - 18 هدفا
5. مبيومو (برنيتفورد) - 15 هدفا
6. كول بالمر (تشيلسي) - 14 هدفا
7. ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) - 13 هدفا
8. يوان ويسا (برينتفورد) - 13 هدفا
9. كلويفيرت (بورنموث) - 12 هدفا
10. ماتيتا (كريستال بالاس) - 12 هدفا
ويتبقى للمحترف المصري 10 مباريات على نهاية موسم 2024/25 من البريميرليج، لذلك يجب عليه الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الهدافين من أجل حصد لقب الحذاء الذهبي.
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