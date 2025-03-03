جدول ترتيب سباق الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

ابتعد لاعب ليفربول، محمد صلاح، بصدارة جدول ترتيب سباق الحذاء الذهبي بالدوري الإنجليزي لموسم 2024/25.

ويتصدر صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 25 هدفا، وبفارق 5 أهداف عن الوصيف إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1. محمد صلاح (ليفربول) - 25 هدفا

2. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 20 هدفا

3. ألسكندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 19 هدفا

4. كريس وود (نتونجهام فورست) - 18 هدفا

5. مبيومو (برنيتفورد) - 15 هدفا

6. كول بالمر (تشيلسي) - 14 هدفا

7. ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) - 13 هدفا

8. يوان ويسا (برينتفورد) - 13 هدفا

9. كلويفيرت (بورنموث) - 12 هدفا

10. ماتيتا (كريستال بالاس) - 12 هدفا

ويتبقى للمحترف المصري 10 مباريات على نهاية موسم 2024/25 من البريميرليج، لذلك يجب عليه الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الهدافين من أجل حصد لقب الحذاء الذهبي.

اقرأ أيضًا:

صراع التتويج والهبوط.. أبرز 4 معلومات عن الدوري قبل بداية جولة الحسم اليوم الاثنين

شوبير يعلن إلغاء مباراة الأهلي والزمالك الودية.. ويكشف السبب