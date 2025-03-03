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5 أرقام قياسية تاريخية تنتظر صلاح قبل الرحيل عن ليفربول

06:01 ص الإثنين 03 مارس 2025
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  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
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كتب - محمد القرش:

اقتربت رحلة الأسطورة المصري، محمد صلاح، على الانتهاء مع ليفربول بعد اقتراب عقده من الانتهاء وعدم التوصل إلى اتفاق من أجل التجديد.

ومنذ انضمام لصلاح لليفربول في موسم 2017/18، وهو يحقق الأرقام القياسية التاريخية في الدوري الإنجليزي والبطولات الأوروبية مع الريدز.

ويتبقى للجناح المصري 3 أشهر فقط على انتهاء تعاقده مع الريدز حال استمرار عدم التوصل لاتفاق للتجديد، وخلال تلك الفترة يمكن لصلاح أن يحق عدد من الأرقام القياسية التاريخية.

5 أرقام قياسية تاريخية تنتظر صلاح

ويفصل الجناح المصري 11 هدفا من أجل تصدر جدول ترتيب أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بموسم واحد، والتي يحتلها ايرلينج هالاد لاعب مانشستر سيتي برصيد 36 هدفا.

ويتبقى للاعب صاحب الـ 32 عاما، 3 تمريرات حاسمة فقط لاعتلاء قائمة أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة في تاريخ البريميرليج بموسم واحد، حيث يتصدر تيري هنري القائمة برصيد 20 تمريرة حاسمة.

وفي نفس السياق، 4 مساهمات تهديفية فقط تفصل صلاح عن الانفراد بصدارة جدول ترتيب أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف بموسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر آلان شيرر القائمة برصيد 47 مساهمة تهديفة.

وهدف واحد يفصل صلاح عن الانفراد بالمركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ ليفربول، حيث وصل المصري مع الريدز إلى 241 هدفا حتى الآن.

وسجل المصري 182 هدفا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، محتلا المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ البريميرليج، وبفارق هدفين فقط عن صاحب المركز الخامس أجويرو.

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محمد صلاح صلاح الدوري الإنجليزي البريميرليج ليفربول 5 أرقام قياسية تاريخية تنتظر صلاح
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