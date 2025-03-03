ستوري نجوم الكرة.. كواليس إعلان محمد صلاح ونانسي.. تهنئة زملكاوية للاعب الأهلي

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح شارك كواليس إعلانه لأحد الشركات خلال شهر رمضان الجاري مع المطربة اللبنانية نانسي عجرم، فيما هنأ لاعب الزمالك محمد شحاتة زميله حمزة علاء بعيد مولده.

وهنأ لاعب الزمالك جيفرسون كذلك زميله أحمد إيشو بعيد ميلاده، كما احتفل إسلام جمال لاعب الزمالك السابق بعيد ميلاده وشارك عدة منشورات بطريقة story عبر حسابه.

ونشر المحترف التونسي بصفوف الزمالك أحمد الجفالي صورة من زيارته لمنطقة الأهرامات، كما شارك مهاجم الزمالك ناصر منسي صورة له ولخطيبته مرسومة.

وشارك إمام عاشور مقطع فيديو لاحتفال زملائه بعيد ميلاده الذي كان يوم 20 فبراير الماضي.