مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

الكمار

1 0
19:45

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

1 1
19:45

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

روما

1 1
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن

1 2
19:45

تشيلسي

الدوري السعودي

القادسية

1 1
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

ستوري نجوم الكرة.. كواليس إعلان محمد صلاح ونانسي.. تهنئة زملكاوية للاعب الأهلي

01:05 ص الإثنين 03 مارس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ستوري نجوم الكرة (2)
  • عرض 9 صورة
    ستوري نجوم الكرة (1)
  • عرض 9 صورة
    ستوري نجوم الكرة (4)
  • عرض 9 صورة
    ستوري نجوم الكرة (5)
  • عرض 9 صورة
    ستوري نجوم الكرة (6)
  • عرض 9 صورة
    ستوري نجوم الكرة (8)
  • عرض 9 صورة
    ستوري نجوم الكرة (3)
  • عرض 9 صورة
    ستوري نجوم الكرة (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح شارك كواليس إعلانه لأحد الشركات خلال شهر رمضان الجاري مع المطربة اللبنانية نانسي عجرم، فيما هنأ لاعب الزمالك محمد شحاتة زميله حمزة علاء بعيد مولده.

وهنأ لاعب الزمالك جيفرسون كذلك زميله أحمد إيشو بعيد ميلاده، كما احتفل إسلام جمال لاعب الزمالك السابق بعيد ميلاده وشارك عدة منشورات بطريقة story عبر حسابه.

ونشر المحترف التونسي بصفوف الزمالك أحمد الجفالي صورة من زيارته لمنطقة الأهرامات، كما شارك مهاجم الزمالك ناصر منسي صورة له ولخطيبته مرسومة.

وشارك إمام عاشور مقطع فيديو لاحتفال زملائه بعيد ميلاده الذي كان يوم 20 فبراير الماضي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ستوري نجوم الكرة محمد صلاح جيفرسون أحمد الجفالي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان