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لاتسيو يخطف الفوز من الميلان في الدقائق الأخيرة بالدوري الإيطالي

12:20 ص الإثنين 03 مارس 2025

خلال مباراة ميلان ولاتسيو.

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كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة إي سي ميلان ولاتسيو التي أقيمت أمس الأحد 2 مارس، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين في الدوري الإيطالي.

وحقق فريق لاتسيو الفوز على نظيره الميلان بهدفين مقابل هدف على ملعب جوزيبي مياتزا.

وسجل هدفي فريق لاتسيو كلا من، ماتيا زاكاني في الدقيقة 28، وبيدرو رودريجيز من نقطة جزاء في وقت قاتل لتحسم الفوز لفريق لاتسيو بالدقيقة 8+90.

وأحرز هدف الميلان الوحيد، صامويل تشوكويزي في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب إي سي ميلان، ستراهينيا بافلوفيتش في الدقيقة 67 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز رفع لاتسيو نقاطه إلى 50 ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما توقف نقاط الميلان عند 41 ليبقى في المركز التاسع.

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مباراة إي سي ميلان ولاتسيو الدوري الإيطالي ستراهينيا بافلوفيتش
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