سقوط اليونايتد.. نتائج مباريات يوم الأحد 2 مارس

كتب - محمد عبد السلام:

شهدت المباريات التي أقيمت يوم الأحد الموافق 2 مارس، العديد من الأهداف والإثارة في بعض الدوريات الكبرى حول العالم.

وودع مانشستر يونايتد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بركلات الترجيح على يد فولهام، بينما فاز لاتسيو على إي سي ميلان.

نتائج مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد ضد برايتون - (1-2)

مانشستر يونايتد ضد فولهام - (1-1) فوز فولهام بركلات الترجيح

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

موانزا ضد تورينو - (0-2)

بولونيا ضد كالياري - (2-1)

جنوي ضد إمبولي - (1-1)

روما ضد كومو - (2-1)

إي سي ميلان ضد لاتسيو - (1-2)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

ليجانيس ضد خيتافي - (1-0)

برشلونة ضد ريال سوسيداد - (4-0)

ريال مايوركا ضد ألافيس - (1-1)

أوساسونا ضد فالنسيا - (3-3)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

أولمبيك ليون ضد بريست - (2-1)

مونبلييه ضد ستاد رين - (0-4)

أوكسير ضد ستراسبورج - (0-1)

أنجيه ضد تولوز - (0-4)

أولمبيك مارسيليا ضد نانت - (2-0)

نتائج مباريات الدوري الألماني

يونيون برلين ضد هولشتاين كيل - (0-1)

أوجسبورج ضد فرايبورج - (0-0)

نتائج مباريات الدوري السعودي

الرائد ضد الاتفاق - (1-1)

الاتحاد ضد الأخدود - (1-1)

القادسية ضد الرياض - (1-0)

نتائج مباريات بطولة أفريقيا للمحليين

جنوب أفريقيا ضد مصر - (1-1)

جزر القمر ضد مالاوي - (0-2)