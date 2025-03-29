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"بالبيجاما".. جلسة بيتوتية لصلاح ونجوم ليفربول في المنزل (صور)

10:54 م السبت 29 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نجوم ليفربول في المنزل
  • عرض 4 صورة
    نجوم ليفربول في المنزل
  • عرض 4 صورة
    نجوم ليفربول في المنزل
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كتب - نهى خورشيد

شارك الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، متابعيه بستوري من جلسة بيتوتية مع نجوم الريدز.

ونشر صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع قصير من جلسه جمعته بنجوم ليفربول "ألكسندر أرنولد، سوبوسلاي، وكوناتي" بالبيجاما.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي بنادي ليفربول لمواجهة نظيره إيفرتون يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ليفربول محمد صلاح سوبوسلاي ألكسندر أرنولد
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