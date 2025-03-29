لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي تعلن رفض شكوى النصر ضد حارس العروبة

كتب - يوسف محمد:

رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الاستئناف الذي تم تقديمه من نادي النصر السعودي، على عدم صحة مشاركة حارس مرمى فريق العروبة رافع الرويلي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وكان نادي النصر، تقدم بشكوى ضد صحة مشاركة الحارس رافع الرويلي مع العروبة أمام النصر، في اللقاء الذي انتهى لصالح العروبة بهدفين مقابل هدف واحد.

وأعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي اليوم السبت، رفض الاستئناف الذي قدمه النصر موضوعا وقبوله شكلا، مع تأييد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشارت لجنة الاستئناف في قرارها، أنه تم اتخاذ القرار طبقا للمادة 61 الفقرة رقم 1 من لائحة النظام الأساسي بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

كما يحق لنادي النصر التقدم بشكوى إلى مركز التحكيم السعودي، خلال 21 يوما من تاريخ الإعلان عن قرار لجنة الاستئناف.

ويذكر أن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي، كانت قد أقرت في وقت سابق بصحة مشاركة حارس العروبة في مواجهة فريق النصر.

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