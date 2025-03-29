"ينتقد فريق عبدالمنعم".. مدرب نيس يهاجم رئيس النادي بسبب تصريحاته حول مستوى الفريق

كتب - نهى خورشيد

انتقد فرانك هيس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنيس، مالك النادي جيم راتكليف بعد تصريحات الأخير التي أشار فيها إلى أن مستوى الفريق لا يثير إعجابه.

وأوضح هيس أن الملياردير البريطاني لم يشاهد أي مباراة لنيس هذا الموسم، وأن تعليقاته تستند إلى فترات سابقة.

ويحقق نيس خلال الفترة الأخيرة، نتائج إيجابية في الدوري الفرنسي إذ يحتل المركز الرابع، مما يؤهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعلى الرغم من الانتقادات، أكد المدرب والجهاز الفني في تصريحات صحفية على تركيزهم الكامل لتطوير الفريق ومواصلة العمل لتحقيق أفضل النتائج.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي نيس والذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد عبدالمنعم لمواجهة نظيره موناكو مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الفرنسي.