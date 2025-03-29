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تقارير تكشف موقف نجم الهلال السعودي من مباراة النصر المقبلة بالدوري

04:36 م السبت 29 مارس 2025

جواو كانسيلو

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كتب - يوسف محمد:

كشفت العديد من التقارير الصحفية السعودية، أن النجم البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن لفريق الهلال السعودي، سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام النصر في الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن فرص النجم البرتغالي ضعيفة في اللحاق بمباراة الفريق المقبلة، أمام نظيره النصر، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة، أن كانسيلو مازال يخوض عملية التأهيل الخاصة به للتخلص من الإصابة العضلية التي يعاني منها، مع وضع برنامجا تأهيليا للاعبين في الجيم وداخل الملعب.

كما أشارت الصحيفة ذاتها، أن طبيب فريق الهلال خوان خيمينيز يفضل عدم التعجل في عودة اللاعب للمباريات، إلا بعد أن يتخلص من الإصابة بشكل كامل.

ويلاقي فريق الهلال السعودي نظيره النصر، يوم الجمعة المقبل الموافق، 4 أبريل المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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